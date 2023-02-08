Рост экономики и ослабление инфляции в мире определят характер торгов активами в Китае в 2023г - "БКС МИ"

Рост экономики и ослабление инфляции в мире определят характер торгов активами в Китае в 2023г, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Темпы роста экономики Китая и инфляция на зарубежных рынках - две ключевые переменные, которые могут сыграть решающую роль в определении динамики основных классов активов в 2023г, - пишут эксперты. - Мы ожидаем рост китайской экономики и ослабление инфляции на внешних рынках, но траектория может поменяться. В базовом сценарии мы предполагаем сохранение общерыночных трендов 2022г в 2023г. Вместе с тем мы считаем, что темы 2022г полностью учтены рынками, тогда как вероятность позитивных изменений растет, а ряд "вероятных улучшений" не был полностью учтен в котировках. С точки зрения соотношения риска и прибыли, на наш взгляд, стоит немного изменить аллокацию активов с учетом вероятности более значительных мер поддержки в Китае, чем ожидалось, и более позитивной динамики инфляции внешних рынков, что может представлять возможности для инвестирования".

На взгляд аналитиков "БКС МИ", в долгосрочной перспективе модель, которая предполагает опору на недвижимость и инфраструктурное строительство в качестве драйверов роста экономики Китая, может смениться на модель с опорой на различные сектора. При этом на первый план могут выйти "зеленая" экономика с акцентом на инновациях, а также цифровая и биотехнологическая экономика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.