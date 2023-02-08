"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Costco Wholesale с целевой ценой $610 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Costco отчиталась о выручке за 4 недели, окончившиеся 1 февраля. Рост показателя составил 6,9% до $16,84 млрд. Общие сопоставимые продажи увеличились на 5,6%. Мы подтверждаем прогноз прибыли на финансовый 2023г на уровне $13,80/акц. Мы полагаем, что в текущей макроконъюнктуре Costco отличают финансовая устойчивость и способность предлагать товары по выгодным ценам. Мы проанализировали базовую операционную деятельность и пришли к выводу, что компания по-прежнему отлично выполняет свой бизнес-план, а показатели клиентского трафика и возобновления членства остаются сильными".

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