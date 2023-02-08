"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Kuaishou Technology с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена при этом экспертами на уровне 75,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,3%.

"Акции Kuaishou выросли в стоимости за ноябрь-декабрь прошлого года более чем на 100%, опередив по динамике индекс Hang Seng. После бурного роста бумаги взяли передышку и с начала 2023 года скорректировались на 12%, что дало нам возможность повысить их рейтинг. Некоторое давление на бумаги оказала новость, что эмитент идентифицировал и удалил из приложений 500 тыс. нелегальных аккаунтов. Однако, учитывая сильные результаты Kuaishou за 3К22 и 9М22, мы сохраняем позитивное видение по компании. Невзирая на замедление рекламной отрасли в КНР в 2022 году, компания продолжила наращивать рекламные доходы и свою долю на рекламном рынке", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Kuaishou Technology - китайская компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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