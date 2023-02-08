Фондовые индексы США, скорее всего, будут торговаться в боковике в среду - Freedom Finance Global

Американские фондовые индексы, скорее всего, проведут торговую сессию в среду в "боковике", полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Мы ожидаем снижение волатильности, баланс рисков в предстоящую сессию оцениваем как нейтральный. S&P 500 по-прежнему торгуется вблизи сопротивления на уровне 4170 пунктов. Осцилляторы не дают однозначной картины: MACD показывает возможность дальнейшего роста, тогда как RSI находится в зоне перекупленности", - отмечает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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