Возможен среднесрочный рост цены акций банка "Санкт-Петербург" - "Велес Капитал"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" обладают среднесрочным потенциалом повышения, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цена акций банка "Санкт-Петербург" продолжает уверенное повышение и поднялась до пика с сентября 2011 года на фоне программы buyback (с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года). С технической точки зрения бумаги (помимо краткосрочной перекупленности) чувствуют себя достаточно уверенно и обладают среднесрочным потенциалом повышения, - отмечает эксперт в комментарии. - Сигналом на наращивание "длинных" позиций станет закрепление выше сопротивления 110 руб.: в этом случае можно ожидать движения котировок в район 120 руб. и 137 руб. Важная краткосрочная поддержка для цен расположена на 103 руб., а среднесрочная - на 95 руб.: преодоление указанных значений может предвещать приостановку восходящего движения и переход к фиксации прибыли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.