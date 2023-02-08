"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $46,2

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $42,59, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что за последние кварталы в структуре доходов Pfizer по сегментам произошла значительная перестройка: более половины занял вакцинный сегмент благодаря многомиллиардной выручке от Comirnaty.

"С технической точки зрения акции формируют уровень поддержки после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,59 риск на портфель составит 0,16%", - указывают в "Финаме".

Pfizer Inc. - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Линейка экспериментальных препаратов Pfizer является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли.

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