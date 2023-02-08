Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции PayPal Holdings на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"9 февраля компания опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Считаем, что, несмотря на замедление темпов роста выручки, темпы роста EPS компании превысят ожидания. Начиная с августа 2022 года, ряд крупных фондов-активистов анонсировали приобретение крупной доли в компании, после чего менеджмент взял курс на агрессивное сокращение операционных расходов", - отмечают эксперты в комментарии.

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