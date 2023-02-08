Тестирование уровня 72-73 руб./$1 - вероятный сценарий в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Тестирование уровня 72-73 руб./$1 является вероятным сценарием в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Динамика рубля продолжает определяться торговым балансом, но теперь корректировочную поправку вносят действия ЦБ, который продает юани за рубли в рамках бюджетного правила, - подчеркивает эксперт. - С одной стороны, ослабление рубля отражает снижение объёмов продаж валютной выручки из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. С другой стороны, имеет место и повышение спроса на валюту".

Соответственно, снижение предложения валюты со стороны экспортеров и рост спроса на валюту на фоне значительного поступления рублевой ликвидности от правительства формируют условия для ослабления курса рубля, отмечает Шульгин. При этом продажи юаней со стороны ЦБ лишь сглаживают слабость российской валюты, в целом не препятствуя его ослаблению.

Эксперт считает, что тестирование области 72-73 в паре USD/RUB - вероятный сценарий в краткосрочной перспективе.

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