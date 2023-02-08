Ослабление рубля играет в пользу ужесточения сигнала ЦБР по итогам заседания в пятницу - "Велес Капитал"

Ослабление рубля играет в пользу ужесточения сигнала ЦБР по итогам заседания в пятницу, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в паре с долларом снижается уже шестую сессию подряд, - констатирует эксперт. - На дневном максимуме в среду пара прибавляла 2,7% к уровню закрытия января. К уровню закрытия 12 января рубль снизился уже почти на 6%. В условиях отсутствия существенного негатива на внешних рынках наблюдаемое ослабление рубля может быть вызвано новыми "провалами" в поступлении валютной выручки в условиях санкционных ограничений на российский экспорт. При этом после сообщения в конце прошлой недели об увеличении объема продаж валюты Минфином тенденция на ослабление рубля лишь усилилась".

По всей видимости, на инвесторов повлияли не столько новости об увеличении объемов продаж валюты в ближайший месяц, сколько прогноз по дальнейшему сокращению нефтегазовых доходов, что в итоге еще больше сократило аппетит к рублю, полагает Кравченко. В контексте поступления валютной выручки интерес для рынка будет представлять публикация оценки ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса за январь.

"Возобновление тенденции на ослабление рубля выступает еще одним проинфляционным фактором (помимо всплеска бюджетных расходов и повышенных инфляционных ожиданий), который может заставить ЦБ несколько ужесточить свою позицию в пятничном пресс-релизе", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.