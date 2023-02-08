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08 февраля 2023 года 13:35

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Юнипро с целью 1,72 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 1,72 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 14% на горизонте года, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитики указывают на ряд факторов привлекательности рекомендации:

- Низкая зависимость объёмов генерации э/э от колебаний ВВП.

- Стабильные доходы и низкий долг.

- После смены контролирующего акционера компания может вернуться к практике дивидендных выплат.

Отмечают эксперты и возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом, и акции "Юнипро" в частности.

- Процесс смены собственника "Юнипро" может затянуться, что приведёт к более продолжительной дивидендной паузе.

- При инвестициях в компании энергетического сектора не стоит сбрасывать со счетов и техногенные риски.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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