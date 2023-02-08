Возможен инерционный рост индекса S&P 500 к 4200п - БКС Экспресс

Американские фондовые индексы пока остаются в русле актуального восходящего тренда, индекс S&P 500 инерционно может вырасти до 4200 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Американские индексы во вторник прибавили 0,8-1,9%. Страсти после сильных статданных с рынка труда, что были в моменте интерпретированы против дальнейшего послабления ФРС, поутихли. Скорее всего, Федрезерв продолжит повышение ключевой ставки, но все же небольшими шагами, ведь дезинфляционные процессы в экономике уже начались. Вероятность увидеть на мартовском заседании регулятора +25 б.п. составляет сейчас 90%, и стоимость фондирования достигнет-таки планки 5% годовых,- пишет аналитик в обзоре. - Техника не подвела, и накануне индекс широкого рынка S&P 500 еще раз протестировал область 4100 пунктов и ушел резко вверх. Теперь фондовые "медведи" находятся в реалиях растущего рынка - мощный годовой тренд вниз прорван в январе, и чтобы его вернуть, нужно уходить ниже 4100 пунктов и возвращать 4000 пунктов. Данные отметки "быки" будут оберегать, поскольку потеря инициативы грозит новым витком падения индексов. А пока все, что выше этих поддержек, играет на стороне покупателей бумаг. Учитывая инерционную природу рынка акций, сейчас не исключается еще одна попытка сыграть до сопротивления 4200 пунктов по S&P 500".

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