"Финам" подтверждает рейтинг акций Fiserv на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Fiserv Inc. на уровне "держать" на фоне отчета компании за 4К22, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Разработчик платежных решений для бизнеса Fiserv по результатам IV квартала увеличил скорректированную выручку на 8% г/г до $4,36 млрд, показатель вышел выше консенсус-прогноза Refinitiv $4,34 млрд. Компания на протяжении всего 2022г демонстрировала стабильные темпы роста на уровне 8-9%, что свидетельствует об устойчивости бизнеса в периоды турбулентности", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Fiserv прогнозирует рост выручки на 5-7% г/г в 2023г. Также ожидается дальнейшее расширение операционной маржи более чем на 1,25 п.п., а показатель FCF прогнозируется около $3,8 млрд, отмечается в комментарии.

"Fiserv не перестает радовать инвесторов в лучших традициях компаний стоимости, - подчеркивает Лапшина. - Стабильные темпы роста, высокая рентабельность, выдающийся контроль над операционными издержками, байбэк, стабильные денежные потоки - благодаря этому акции последний год обгоняют по динамике S&P 500 и при этом имеют бета-коэффициент ниже 1,0. Торги по акциям открылись ростом более чем на 6%, что позволило бумагам достичь нашей целевой цены $112. Текущие уровни по акциям максимальные с сентября 2021г".

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