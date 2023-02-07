"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка компании за финансовый 1К23 превысила ожидания, но скорректированная прибыль на акцию (EPS) разочаровала рынок. Снижение запасов ожидаемо привело к сокращению выручки почти на $2 млрд и EPS на $0,80. На фоне ослабления спроса на смартфоны Android сегмент CDMA-технологий (полупроводники) упал на 11% в финансовом 1К23", - пишут аналитики.

Менеджмент компании опубликовал прогноз выручки на финансовый 2К23 ниже доотчетного консенсуса, который отразил факторы давления на показатели компании, отмечается в комментарии.

"Ослабление ключевого сегмента Android-устройств в Китае, неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура и изменения в связи с переходом стран от политики нулевой терпимости к COVID к открытию границ негативно сказались на рынке, - указывают эксперты. - За последнее время выручка компании от продажи лицензий и роялти выигрывала от отсутствия существенных споров с крупнейшими производителями смартфонов, однако сейчас показатель просел вслед за спадом продаж в мире".

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