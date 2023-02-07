"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,14%, стоп-приказ: 588 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что одна из крупнейших площадок в Москве может быть застроена несколькими девелоперами, в том числе компанией "ПИК". Распределение частей застройки, возможно, будет зависеть от ресурсов самих компаний. С этой точки зрения "ПИК" выигрывает у конкурентов, подчеркивается в комментарии.

"С точки зрения технического анализа локальный боковик может завершиться после пробоя сопротивления на уровне 642 руб. Цель после пробоя - 680 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 588 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГК ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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