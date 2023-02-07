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07 февраля 2023 года 14:00
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из списка акции "Полюса", "Московской биржи" и "ЛУКОЙЛа". Таким образом, в состав вошли "НОВАТЭК", "Интер РАО", "Транснефть", "МТС", "Магнит", "Самолет" и "ММК". "Индекс Мосбиржи рос в конце декабря 2022г и в январе 2023г. Этому способствовал в целом позитивный внешний фон на зарубежных торговых площадках. Кроме того, участники российского рынка акций реинвестировали промежуточные дивиденды, которые выплачивались в конце прошлого года. В ближайшие месяцы на российском рынке акций ожидается публикация финансовых отчётов за 2022г, и в подборке мы сделали ставку на наиболее перспективные бумаги в 2023г", - пишут эксперты инвестбанка. Они отмечают, что акции "Московской биржи" и "Полюса" существенно выросли и покидают подборку. "ЛУКОЙЛ" в декабре выплатил рекордный объём дивидендов в своей истории. Таким образом, в настоящее время основная инвестиционная идея в его акциях уже реализовалась. Принимая во внимание значительную неопределённость на рынке нефти, мы исключаем "ЛУКОЙЛ" из подборки", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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