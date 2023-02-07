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07 февраля 2023 года 13:15
Предпосылок для значительного ослабления рубля в феврале нет - "Альфа-Капитал"
Предпосылок для значительного ослабления рубля в феврале нет, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. "Ситуация для рубля остается благоприятной на длинном горизонте, - считает эксперт. - В феврале рубль может ослабнуть, продолжив движение выше уровня в 70 руб./$1 из-за действия дисконта на российскую нефть и вступления в силу потолка цен на нефтепродукты. Но это будет связано даже не столько со снижением самих экспортных доходов от продажи нефти, сколько с ожиданиями, что доходы могут снизиться. Игроки валютного рынка будут исходить из того, что рубль может ослабнуть, и их действия могут вести к снижению курса. Тем не менее, счет текущих операций остается профицитным, и, хотя в IV квартале профицит несколько снизился, ситуация все еще остается благоприятной для рубля, если сравнивать с предыдущими годами. Предпосылок для значительного ослабления курса нет. Если же говорить о продажах валюты по бюджетному правилу, можно отметить, что увеличение суммы продаж на февраль вряд ли значительно повлияет на рубль, однако может сгладить его волатильность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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