Восстановление цены стали и рост спроса на продукцию поддержат акции сталелитейных компаний РФ в 2023г - "Альфа-Капитал"

Восстановление цены стали и рост внутреннего спроса на продукцию поддержат акции сталелитейных компаний РФ в 2023г, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Александр Джиоев.

"Восстановление цен на стальную продукцию на глобальных рынках позволяет надеяться на улучшение результатов сталелитейных компаний в этом году, - отмечает эксперт. - Цены на сталь в Китае выросли на 20% за месяц, стоимость российского экспорта (FOB "Черное море") также растет: слябы за последний месяц подорожали на 40%, горячий прокат - на 15%. Фактически экспортные цены на российскую сталь сравнялись с внутренними, что увеличивает вероятность того, что после периода работы в минус рентабельность экспорта стали наконец стала более приемлемой. Так как компании не раскрывают финансовые результаты, проверить это пока невозможно".

Аналитик также ожидает дальнейшего роста цен на внутреннем рынке после стагнации в течение нескольких месяцев: внутренние цены исторически следуют за внешними с небольшим лагом, и, кроме того, спросу на сталь на внутреннем рынке будет способствовать начало строительного сезона. Запасы, накопившиеся в прошлом году, уже, скорее всего, реализованы, при этом продление программ льготной ипотеки, каркасное строительство и инфраструктурные проекты будут вести к увеличению спроса на сталь, полагает Джиоев.

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