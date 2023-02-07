"Финам" рекомендует держать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной стоимостью $40,3 за штуку в 2023 году, что предполагает потенциал снижения 6,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После выхода квартальной и годовой отчетности мы пересмотрели оценку Freeport-McMoRan. Результаты компании в четвертом квартале оказались лучше ожиданий, но хуже сопоставимых периодов предыдущего года, поскольку впечатляющий рост добычи был нивелирован более низкими ценами реализации. Восстановление роста цен на медь и золото улучшит результаты компании в 2023 году. При этом у компании стабилизируется добыча на достигнутом уровне, а строительство плавильных заводов в Индонезии вступает в завершающую стадию. Мы уверены в долгосрочном потенциале компании, в то время как в среднесрочной перспективе видим замедление темпов роста доходов", - пишет эксперт Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.

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