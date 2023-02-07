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07 февраля 2023 года 12:09
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", позитивно оценив финансовые результаты компании за 2022г и прогноз на 2023г, сообщается в обзоре инвестбанка. Председатель правления и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник отметил некоторые результаты 2022г и представил планы на текущий год: - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" выросла в 2022г более чем на 50% г/г. "Если речь идет о скорректированной - дивиденд на акцию за 2022г может превысить 107 руб. (45 руб./акцию уже было выплачено), - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - Мы прогнозировали дивиденд на акцию за 2022г в размере 93 руб.". - В 2023г компания планирует производство и газа, и ЖУВ на уровнях 2022г. - Проект "Ямал СПГ" в 2023г станет производить на 5% меньше СПГ, чем в прошлом году, в связи с плановыми остановками. - "НОВАТЭК" запустит установку гидрокрекинга в Усть-Луге в ближайшие два-три месяца, что позволит компании увеличить переработку газового конденсата на заводе на 1 млн т в год. - Компания нашла решение, как обеспечить подачу электричества на первую и вторую линии "Арктик СПГ 2". - "НОВАТЭК" ведет переговоры с индийскими покупателями о поставках СПГ за рупии и может заключить контракт с компанией GAIL на поставку 3,5 млрд м3 газа в год. "Мы рассматриваем комментарии Л. Михельсона относительно финансовых результатов "НОВАТЭКа" за 2022г и прогноз на 2023г как позитивные для настроений инвесторов. Наш рейтинг по акциям компании - "покупать", "НОВАТЭК" - наш фаворит в газовом сегменте, отличающийся предсказуемой дивидендной политикой и растущими объемами добычи в среднесрочной перспективе", - отмечает Бахтин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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