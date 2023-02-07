Вероятны попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 2280п на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник с попытками закрепиться выше отметки 2280 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Однако эксперты при этом отмечают, что российский рынок акций может начать корректироваться в ближайшие дни на фоне перегретости бумаг сталелитейщиков и Сбербанка, которые ранее были драйверами рынка. При этом маловероятно, что другие бумаги смогут полноценно компенсировать этот откат, указывают аналитики ПСБ в комментарии.

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