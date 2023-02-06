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06 февраля 2023 года 19:05
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу
Аналитики БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Qiwi, "РусАл",TCS Group, Сбербанк, "Магнит". Эксперты рекомендуют присмотреться к акциям Qiwi в свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал. Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики. "С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. Бумаги недавно протестировали отметку 475 руб. Пробиться выше пока не получилось, однако слом уровня сейчас является базовым сценарием. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.", - пишут аналитики. Также эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусАла". "Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022г более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50-52 руб. за штуку", - пишут они в комментарии. Акции TCS Group интересны с точки зрения высоких темпов роста масштабов бизнеса, подчеркивается в комментарии. Даже в сложный для банковского сектора 2022г группа в каждом квартале оставалась прибыльной. "В последние месяцы акции TCS Group отстают от рынка. Бумаги торгуются дороже сектора, что оправдано опережающими отрасль темпами роста, высокой рентабельностью. В средне- и долгосрочной перспективе отставание от рынка должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал, который ожидается ориентировочно в начале марта. Среднесрочной целью в бумаге выделим уровень 3250 руб. Сигналом к росту станет пробой 2850 руб.", - отмечают стратеги БКС. Сбербанк по итогам 2022г заработал 300 млрд руб. прибыли, несмотря на крупные убытки в I полугодии. "Важно, что банк вернулся к публикации финансовой отчетности - для инвесторов это снижает риски из-за неопределенности, - отмечают аналитики. - Учитывая сильные результаты, есть все шансы, что Сбер вернется к выплате дивидендов уже в 2023г. Более того, устойчивое финансовое положение и крупная прибыль 2021г позволяют выплатить дивиденды выше, чем 50% от прибыли прошлого года". Эксперты указывают, что бумаги Сбербанка с октября 2022г находятся в растущем тренде, недавно были обновлены локальные вершины. Несмотря на выразительный рост последних месяцев, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На среднесрочном горизонте бумаги могут подняться к 180-200 руб. Из бумаг с пониженным уровнем риска аналитики выделяют "Магнит": "Компания выглядит довольно слабо в последние месяцы из-за отказа от публикации отчетов и невыплаты дивидендов. Тем не менее операционные и финансовые показатели в 2022 г. должны быть довольно сильными. Сильным драйвером для акций стало бы решение о возобновлении дивидендных выплат, но какой-либо информации по данному вопросу нет. В то же время отказ от дивидендов позволяет сокращать долговую нагрузку или направлять сэкономленные средства на M&A покупки, реализацию инвестиционной программы". Техническая картина в бумаге, на взгляд стратегов, умеренно позитивная на ближайшую перспективу. После формирования дна на 4250 руб. бумаги развернулись вверх. Среднесрочными ориентирами роста можно выделить 5250-5600 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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