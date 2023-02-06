Акции НЛМК привлекательны для покупок на среднесрочную перспективу - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research считают акции "НЛМК" привлекательными для покупки с целевой ценой 138 руб. на горизонте трех месяцев, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

Эксперты ожидают, что в 2023г негативные для сталелитейного сектора факторы будут нивелированы за счёт следующих обстоятельств:

- Устойчивость внутреннего спроса на сталь поддержит и цены.

- Смягчение карантинных ограничений и сезонный рост спроса в Китае.

- Повышение цен на сырьё.

- Улучшение рентабельности экспортных поставок.

-Потенциальное возобновление дивидендных выплат и возврат к публикации отчётности.

"НЛМК" - один из бенефициаров роста цен на сталь, - пишут эксперты SberCIB. - Компания ориентирована на экспорт и сильнее других предприятий отрасли выигрывает от повышения экспортных цен на сталь и ослабления курса рубля. Экспортные цены на сталь выросли с декабря примерно на треть. Если "НЛМК" опубликует операционную отчётность за 2022г, это может стать катализатором для его котировок. Акции компании с декабря прибавили 12%, но все еще сохраняют потенциал роста: они котируются с привлекательным коэффициентом "EV/EBITDA 2023о" - 3,5".

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