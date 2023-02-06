"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 189-190 руб

Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целевой 189-190 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты указывают на ряд позитивных для акций эмитента факторов:

- Стабилизация экономики.

- Восстановление кредитования и рост финансовых показателей. На фоне стабилизации экономической ситуации аналитики ждут дальнейшей экспансии кредитного портфеля Сбербанка в 2023г. Корпоративный кредитный портфель также имеет хорошие перспективы роста на фоне ожидаемого увеличения инвестиционной активности в РФ. В условиях нормализации стоимости риска и роста комиссионных доходов эксперты рассчитывают на восстановления ROE и кратного роста чистой прибыли в текущем году.

- Возвращение к дивидендным выплатам: "В рамках действующей дивидендной политики Сбер стремится направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. Согласно отчётности по РПБУ чистая прибыль Сбербанка в 2022г составила 300,2 млрд руб., что, по нашим оценкам, близко к аналогичному показателю по МСФО. В результате расчётный дивиденд на акцию по итогам 2022г получается равным 6,6 руб. При этом, в случае отсутствия новых негативных шоков, уже в текущем году мы ожидаем возврата показателя прибыли к уровням рекордного для банка 2021г, и потому выплаты по итогам 2023г уже могут составить очень солидные 25 руб. на акцию, что станет отличным бонусом для инвесторов и важным драйвером позитивной переоценки рыночной капитализации Сбербанка".

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