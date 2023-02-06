"Финам" повысил прогнозную цену акций McDonald''s до $278,51

"Финам" повысил прогнозную цену акций McDonald''s Corp. до $278,51 за штуку на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 5,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для этих бумаг был подтвержден экспертами.

"Акции McDonald''s являются "голубыми фишками". Учитывая длительную историю дивидендных выплат, они могут быть интересны инвесторам, рассчитывающим на регулярные денежные выплаты. По нашей оценке, акции справедливо оценены рынком и предлагают лимитированный апсайд 5,8%, но могут быть интересны на коррекции. В прошедшем году компании удалось увеличить LFL-трафик, несмотря на разгон инфляции в США и Европе. Дальнейшее замедление инфляции и открытие новых точек будут "попутным ветром" для сети ресторанов быстрого питания в 2023 году", - пишет эксперт Анна Буйлакова.

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