Фундаментальные сигналы могут вернуть интерес инвесторов к акциям НОВАТЭКа - "Велес Капитал"

Фундаментальные сигналы могут вернуть интерес инвесторов к акциям "НОВАТЭКа", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник заявил, что прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 50%, при этом эмитент планирует сохранять дивидендную политику, а также объемы добычи нефти и газа в этом году на уровне 2022 года. Михельсон также сообщил о сохранении сроков ввода первой очереди "Арктик СПГ 2" в конце 2023 года, второй - в 2024 году, а третьей - в 2026 году. Компания при этом не испытывает проблем со сбытом СПГ по долгосрочным контрактам и обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии, - отмечает эксперт в обзоре. - С технической точки зрения цена акций компании в понедельник на повышенных объемах поднялась к верхней границе среднесрочного диапазона 1080 руб. при позитивном сигнале дневного графика MACD, который дает сигнал на покупку. Не исключено, что поступившие фундаментальные новости вернут интерес к бумагам после вялой динамики последних недель. Об открытии "длинных" позиций с перспективой движения к 1110-1150 рублям (район пиков ноября 2022 года) стоит задуматься при закреплении выше ближайшего сопротивления на уровне 1080 рублей".

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