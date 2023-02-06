Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla и "покупать" для Amazon

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг "держать" для акций Tesla и "покупать" для бумаг Amazon.com Inc., сообщается в обзоре.

"Компания Tesla подняла цены на Model Y в США на $2000 (до $54990), но стоимость автомобиля осталась на 17% ниже декабрьской. Новость, по нашему мнению, вряд ли станет сильным позитивным фактором для котировок акций Tesla, по которым мы сохраняем рейтинг "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку", - пишут эксперты.

"Котировки бумаг Amazon упали в пятницу на 8,4% после публикации компанией финансовых результатов за 4К22, которые мы оцениваем как негативные. Однако мы не видим повода для пересмотра оценки компании и сохраняем рейтинг "покупать", - указывают аналитики банка в комментарии.

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