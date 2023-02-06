Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Starbucks на уровне $105

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Starbucks Corp. на уровне $105 за штуку на фоне опубликованного эмитентом отчета за первый квартал 2023 финансового года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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