Главные события недели - SberCIB

Главное событие текущей недели - решение Банка России по ключевой ставке (10 февраля), отмечают аналитики SberCIB Investment Research. Также Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России", а в Китае выйдут данные по инфляции, указывают эксперты инвестбанка.

7 февраля:

- Инфляционные ожидания в США от ФРБ Нью-Йорка за январь;

- Промышленное производство в Германии в декабре;

- Сальдо торгового баланса в США в декабре;

- Статистика потребительского кредитования в США за декабрь.

8 февраля:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в России за январь;

- Доклад "Социально-экономическое положение России".

9 февраля:

- Оценка ключевых агрегатов платежного баланса в России за январь;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

10 февраля:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- ИПЦ и индекс цен производителей (ИЦП) в Китае за январь;

- ИПЦ в Германии за январь;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за февраль;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за январь.

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