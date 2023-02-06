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06 февраля 2023 года 15:20
Среднесрочная цель роста индекса Мосбиржи - 2500 пунктов - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи выходит на траекторию более уверенного роста, среднесрочной целью выступает отметка 2500 пунктов, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс. "Индекс Мосбиржи пробил нисходящий тренд, тянувшийся с апреля 2022 года, и теперь обновил максимумы ноября, что усиливает позитивные сигналы на среднесрочном горизонте. Теперь силу начавшейся тенденции нужно подтвердить и продолжить рост в сторону 2315 пунктов. Взятие промежуточной точки откроет дорогу к цели в районе 2360-2370 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя (EMA), - пишут аналитики. - В пользу продолжения подъема говорит тот факт, что индекс уже закрепился выше EMA50. Перекупленности по RSI пока нет. Средне- и долгосрочные ожидания по индексу остаются умеренно позитивными. Среднесрочной целью выступает отметка 2500 пунктов. Растущую динамику могут поддержать металлурги и акции финансового сектора. Еще большим позитивом выступит поступательный подъем нефтегазового сектора, если недавние ограничения на нефтепродукты окажут более слабый эффект". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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