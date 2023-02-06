"Финам" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Merck

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг" покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $130,2 за штуку на декабрь 2023г на фоне опубликованной отчетности за IV квартал, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциальная доходность составляет 26,5% от текущих уровней.

"По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 2,1% г/г до отметки $13,83 млрд - выше ожиданий на $140 млн, - отмечает аналитик Саидова Зарина. - Квартальная чистая прибыль Merck составила $3,02 млрд - на 21% ниже, чем в аналогичном периоде 2021г. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,62 и на 8 центов превысила ожидания. Бумага уже обогатила инвесторов на 30% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка. Квартальный отчет фармагиганта подтвердил наши конструктивные ожидания, кроме того, в этом году мы ожидаем дальнейшего расширения показаний к применению блокбастера Keytruda".

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