Вероятная цель дальнейшего снижения котировок золота - $1830/унц. - "Финам"

Вероятная цель дальнейшего снижения котировок золота - $1830 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

"Ускорение роста цен на золото в конце января привело к резкому срыву вниз в начале февраля. По итогам прошедшей недели котировки золота рухнули на 2,7%. Причиной такой динамики стало резкое усиление курса доллара в четверг и пятницу на прошлой неделе. Это стало следствием прошедших заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. Обычно такие сильные ценовые движения одной неделей не ограничиваются, поэтому с покупкой золота лучше пока не спешить. После небольшого отскока наверх, снижение цен может быть продолжено с целью достичь ближайшего уровня поддержки на $1830/унц.", - пишет эксперт.

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