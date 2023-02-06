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06 февраля 2023 года 12:30
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 10 февраля - ПСБ
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 10 февраля 2023 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Повышение ставки в условиях слабого спроса контрпродуктивно, а снижение ставки преждевременно с учетом реальности рисков роста инфляции во втором полугодии и сохранения высокой экономической и финансовой неопределенности. В то же время при текущем уровне ключевой ставки у отечественного финансового сектора сохраняется значимое пространство для смягчения денежно-кредитных условий для работы экономики за счет рыночных инструментов (расширение объема кредита, снижение спредов по рыночным финансовым инструментам и стоимости заемных средств и т.д.)", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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