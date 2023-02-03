"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих грузоперевозчиков США Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $410 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на проблемы в цепочках поставок за последние два года, компании удается показать рост, - отмечают эксперты. - Мы полагаем, что в дальнейшем все большую важность будет приобретать выстраивание внутренних цепочек поставок, в которой компания играет важную роль. Компания недавно отчиталась о росте прибыли за 4К22 на 21% г/г выше прогноза. Менеджмент повысил дивиденды на 33% в знак уверенности в перспективах компании. Мы полагаем, что акции подходят в качестве базового актива промсектора в рамках диверсифицированного портфеля. Отмечаем, что акции ODFL обогнали рынок за прошедший квартал (+34% против +6% у S&P 500)".

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