"Финам" подтверждает рейтинг акций CMS Energy на уровне "покупать" с целевой ценой $67 и остаточным потенциалом роста на 5% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Александра Ковалева.

"Мичиганская электроэнергетическая компания CMS Energy представила результаты за IV квартал в четверг, 2 февраля. Выручка CMS за последние три месяца 2022г выросла на 12% (г/г) до $ 2,3 млрд, что оказалось на 40% выше ожиданий аналитиков. Рост преимущественно пришелся на газовые операции, что в значительной степени было связано с увеличившимся потреблением на фоне холодных температурных режимов в ноябре-декабре. По чистой прибыли динамика была не столь впечатляющая: показатель IV квартала упал на 74% до $ 168 млн. Относительно успешный год позволил CMS несколько поднять прогноз по скорр. чистой прибыли на акцию в 2023г, который теперь составляет $3,06 - 3,12 и соответствует росту показателя на 7% (г/г), что отвечает долгосрочной цели компании по росту EPS на 6-8% в год. Мы сохраняем позитивный взгляд на кейс CMS по результатам отчета", - пишет эксперт инвесткомпании.

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