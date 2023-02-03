Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций Intel до $36

"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций Intel Corp. до $36 за штуку, оставив без изменений рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале.

"Котировки Intel за год (с февраля 2022г) обвалились на 37% из-за спада на рынке ПК и процессоров, уменьшения рыночной доли компании и заметного ухудшения ее финансовых показателей и прогнозов, - отмечает эксперт Сергей Вахрамеев. - На прошлой неделе она сообщила о понесенных в 4К22 убытках, в том числе по причине растущей конкуренции, и опубликовала мрачные прогнозы на текущий квартал, ожидая уменьшения выручки на 40% г/г. Учитывая новые данные, мы существенно корректируем в сторону снижения прогнозы по финансовым показателям компании, но при этом считаем, что рынок уже учитывает этот фактор в цене".

На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе катализатором роста котировок может стать развитие автомобильного сегмента Mobileye: самостоятельная компания уже провела IPO и доля Intel в капитале оценивается в $31,7 млрд, что эквивалентно примерно четверти капитализации самого производителя процессоров.

"Коэффициент P/E 2024П, исходя из наших прогнозов, составляет 15,4. После корректировки модели целевая цена по акциям Intel снижается до $36 за штуку (-45% к прежней), при этом мы оставляем без изменения рейтинг "покупать", - резюмирует стратег инвестбанка.

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