Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Накануне S&P 500 поднялся выше сопротивления на уровне 4200 пунктов, но удержаться на достигнутой высоте по итогам торгов индексу не удалось. Коррекция была вызвана перекупленностью рынка, за ней должен последовать период консолидации. Впервые за долгое время "индекс страха" VIX, отражающий степень волатильности, поднялся на 4,8%. Вместе с тем S&P 500 остается на максимумах с сентября 2020г. Следующее сопротивление для S&P 500 располагается на уровне 4300 пунктов. На торги 3 февраля прогнозируем сохранение высокой волатильности и небольшую коррекцию в акциях", - пишет эксперт.

Динамику фондовых рынков в ходе сессии 3 февраля, по мнению Кононова, во многом определит отчет по рынку труда за январь.

Также в центре внимания участников рынка остаются оценки эффективности монетарной политики ФРС, направленной на стабилизацию экономики и обуздание инфляции.

"В последние месяцы глава регулятора Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что для снижения интенсивности ужесточения ДКП необходимо развитие устойчивого тренда на снижение заработной платы и на замедление инфляции, которое, к слову, наблюдается с июля 2022г, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Сдерживанию роста цен способствует постепенное решение проблем в цепочках поставок, коррекция нефти от максимумов 2022г и ужесточение финансовых условий. Мы ожидаем, что эффект от повышения ставок в США полнее проявится в 2023г, так как действия регулятора оказывают влияние на макроэкономику с определенным временным лагом".

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