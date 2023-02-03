Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck до "держать"

Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck & Co. до "держать", повысив при этом целевую цену до $106 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Merck отчиталась за IV квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,62, превысив консенсус на 5,9%. Выручка компании достигла $13,8 млрд (-7,5% кв/кв, +2,3% г/г), на 1,3% превзойдя консенсус аналитиков. Более слабый в сравнении с ожиданиями инвесторов гайденс менеджмента на 2023г предполагает, что эмитент сможет заработать выручку в диапазоне $57,2-58,7 млрд (-2,2% г/г). Скорректированная EPS прогнозируется на уровне $6,8-6,95 (-8% г/г), что также оказалось ниже оценок рынка. Негативный эффект от изменения валютных курсов ожидается на уровне 4%. Благодаря прогрессу в онкологическом направлении отчет Merck оценивается нами умеренно позитивно", - пишет эксперт.

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