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03 февраля 2023 года 15:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $30,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года 8 февраля. По прогнозам аналитиков, выручка составит $8,51 млрд, а прибыль на акцию - $0,15. Ожидается, что отчетность компании превзойдет прогнозы, что будет позитивно воспринято рынком. "С технической точки зрения цена акции находится у сильного уровня сопротивления, при его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения вверх. Идея на рост бумаги с целью $39. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $30,9 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск оставляет 2,52", - отмечают аналитики инвесткомпании. Uber - международная публичная компания, которой принадлежит одноименное мобильное приложение для вызова такси, доставки посылок и еды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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