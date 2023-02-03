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03 февраля 2023 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 3200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,88%, стоп-приказ: 2250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что на одном из последних выступлений президент Владимир Путин озвучил разработку дополнительных мер поддержки рынка недвижимости. Это является фундаментальным положительным фактором для застройщиков. "С точки зрения технического анализа локальный восходящий тренд актуален, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85", - указывают эксперты "Финама". ПАО ГК "Самолет" специализируется на возведении жилых микрорайонов в Москве, Московской и Ленинградской областях и входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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