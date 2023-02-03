Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Globaltrans

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans, сообщается в комментарии.

Прогнозная стоимость для GDR была понижена при этом экспертами с 500 до 484 рублей за штуку.

"Компания Globaltrans объявила о реструктуризации своего бизнеса нефтеналивных цистерн в целях оптимизации операционных процессов и повышения гибкости в сегменте перевозки нефтепродуктов и нефти. Она за 60 млн евро выкупила 35%-ую долю в своей эстонской "дочке", которой принадлежат порядка шести тысяч нефтеналивных цистерн. Благодаря сделке эмитент уменьшает риски, с которыми сопряжена деятельность актива, зарегистрированного в стране-члене ЕС, и концентрирует потоки выручки внутри России. В своей модели мы оценили стоимость миноритарных долей в 2 млрд руб., а объявленная сделка по сути означает выкуп долей миноритарных акционеров за 60 млн евро, что превышает наши расчеты. Таким образом, включение сделки в модель оценки стоимости бумаги приведет к уменьшению справедливой цены на 3%, до 484 руб. за штуку. При потенциале роста в 54% мы сохраняем по бумагам Globaltrans рейтинг "покупать", - указывает аналитик Матвей Тайц.

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