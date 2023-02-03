Цена акций Amazon может вырасти до $145 к 3К23 - БКС Экспресс

Цена акций Amazon.com Inc. может подняться к уровню в $145 за штуку к III кварталу 2023 года, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Евгения Калянова.

"Результаты отчетности Amazon в целом можно назвать нейтральными, но разочаровывают инвесторов снижающиеся темпы роста облачного бизнеса и довольно скромные прогнозы на следующий квартал от компании. Поэтому многие игроки, ставившие на повышение, решили закрыть позиции после релиза и цены на бирже пошли вниз. Дополнительного негатива добавило подтверждение компании о крупнейшем за всю ее 28-летнюю историю увольнение персонала в 18 тысяч сотрудников, - отмечает аналитик. - Гигантский бизнес Amazon медленно перенастраивается на новые экономические условия и существенных результатов стоит ожидать только к III кварталу 2023 года. К этому моменту цена акций может подняться к отметке в $145".

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