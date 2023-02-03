"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Microsoft Corp. c прогнозной стоимостью на уровне $286 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Microsoft в 2022 году столкнулась с трудностями, как и другие представители техсектора, несмотря на свое лидирующее положение. Темпы роста выручки начали замедляться, причем даже в облачном сегменте. Оптимизация операционных затрат тоже стала для компании актуальной, в результате было объявлено о предстоящем сокращении 10-11 тыс. сотрудников. Последние полгода акции выглядят слабее широкого рынка, хотя ранее бигтехов было принято считать в некоторой степени защитными активами. На среднесрочном горизонте потенциал роста цены акций скромный", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Microsoft Corp. - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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