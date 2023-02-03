Снижение Hang Seng в целом, скорее всего, продолжится в ближайшие недели - БКС Экспресс

Снижение индекса Hang Seng, скорее всего, продолжится в ближайшие недели через локальные отскоки без появления значимых драйверов для роста, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу продолжает техническую коррекцию. Выход негативных отчетов крупнейших корпораций США также оказал давление на котировки. Прогноз пока остается без изменений. Как и ожидалось, бенчмарк формирует коррекцию. Без появления значимых драйверов для роста снижение, скорее всего, продолжится в ближайшие недели через локальные отскоки. Первая цель - 20700 пунктов, среднесрочная - в район 19700 пунктов. После формирования коррекции индекс до конца текущего года еще может вырасти до 24500 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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