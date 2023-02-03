Рост рынка акций США с начала года может быть недолговечным, пока инвесторов воодушевляет повышательная динамика - "БКС МИ"

Рост рынка акций США с начала 2023 года может оказаться недолговечным, но пока инвесторов воодушевляет повышательная динамика, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Как пишут аналитики, хотя основные американские индексы растут, а инвесторы вновь демонстрируют готовность вкладываться в рисковые активы, надеяться на возврат "золотых времен" пока не стоит. "Январь выдался сильным, но ведь и в октябре и ноябре 2022 года акции взлетели перед резкой просадкой в декабре", - подчеркивают они.

"Налицо риски рецессии, и они, вероятно, растут. Несмотря на солидную динамику ВВП США в четвертом квартале 2022 года, другие показатели промышленной и потребительской экономики снижаются. Рост прибыли в четвертом квартале прошлого года станет самым медленным за последние годы, хотя динамика остается положительной", - говорится в отчете.

"Похоже, увеличение котировок американских акций в январе объяснялся восстановлением оценки и надеждами, или даже ожиданиями, на разворот курса ФРС в 2023 году", - делятся мнением эксперты. "Как минимум частично рост связывался с оптимистичным взглядом инвесторов на динамику инфляции. Рынок полагает, что рост цен достиг своего апогея и сейчас инфляция снижается", - добавляют они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.