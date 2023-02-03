Возможна стабилизация цены нефти на текущих уровнях - ПСБ

Возможна стабилизация котировок нефти марки Brent на текущих уровнях с попытками роста по мере абсорбирования рисков по мировой экономике, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent пока остается под давлением: инвесторы переоценивают риски спада ведущих мировых экономик на фоне роста ставок. Так, ЕЦБ в четверг поднял ключевые ставки на 50 б.п. - базовая ставка в еврозоне теперь составляет 3%, депозитная - 2,5%. Регулятор отметил, что намерен поднять ставки на 50 б.п. и в марте. В целом складывается ощущение, что ЕЦБ настраивает рынки на то, что потенциал роста ставок в Европе более высокий, чем в Америке, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор активизации Китая на этом фоне пока немного отходит на второй план: видимо, в ожидании свежей порции статистики для оценки ситуации. Но очередной индекс PMI в секторе услуг от Caixin в пятницу показал результат лучше консенсуса, перевалил за пограничный уровень и составил 52,9. Пока рассчитываем на стабилизацию котировок нефти марки Brent в районе текущих уровней с попытками идти выше по мере абсорбирования рисков по мировой экономике".

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