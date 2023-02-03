Вероятно сохранение нейтральных торгов на рынке ОФЗ до заседания ЦБР 10 февраля - ПСБ

Вероятно сохранение нейтрального настроения на рынке рублевых гособлигаций до заседания ЦБ РФ по ставке 10 февраля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Перед заседанием ЦБР по ключевой ставке, которое состоится на следующей неделе (10 февраля), от регулятора в четверг прозвучал нейтральный сигнал. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России может изменить прогноз по экономике и ставке на текущий год, не уточнив направление изменения. До заседания ожидаем, что боковая динамика на рынке ОФЗ сохранится", - отмечает эксперт в комментарии.

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