Индексу Мосбиржи пока будет трудно уйти выше 2250п - "Алор Брокер"

Индексу Мосбиржи в пятницу будет трудно уйти выше уровня в 2250 пунктов без улучшения внешнего фона, руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг вновь вырос. Рост идет пять дней подряд, что последний раз наблюдалось в августе прошлого года. Перекупленность тонкого рынка нарастает, и для продолжения подъема нужны новые сильные драйверы, которых пока не видно. Внешний фон с утра нельзя назвать позитивным. Больше всего настораживает нефть марки Brent, которая пытается спуститься ниже $82 за баррель. На этом сложно рассчитывать на значимый рост котировок акций нефтянки, а именно подъема тяжеловесных нефтяных бумаг не хватает для ухода индекса Мосбиржи выше 2250 пунктов", - указывает эксперт в обзоре.

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