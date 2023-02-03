Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2230-2250п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с умеренного изменения в пределах 0,5%, в диапазоне 2230-2250 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2210 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2270 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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