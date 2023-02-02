ПСБ повысил целевую цену акций Северстали до 1200 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили целевую цену акций "Северстали" со 1031 руб. до 1200 руб. за штуку с потенциалом роста 20% на горизонте года и рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии банка.

"Компания представила операционные результаты за IV кв. 2022г и год в целом. Результаты "Северстали" в целом оказались ожидаемыми, поэтому влияние на бумагу должно быть нейтральным, на наш взгляд. Однако небольшое снижение продаж, частично на фоне сезонного ослабления спроса, может оказать некоторое давление на настроения инвесторов", - пишут эксперты.

Тем не менее, на среднесрочную перспективу взгляд аналитиков банка на акции компании умеренно позитивный на фоне ослабления курса рубля и роста цен на сталь на экспортном рынке (в портах Черного моря).

"Последнее, вероятно, подтолкнет вверх и цены на российском рынке, - полагают в банке. - Принимая во внимание вышесказанное, мы подняли целевую цену на акции "Северстали" на горизонте 12 месяцев с 1031 руб. до 1200 руб., что предполагает потенциал роста 20%".

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