Наиболее вероятный торговый диапазон рубля в феврале - 70-72 руб./$1 - БКС Экспресс

Рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-72 руб./$1 в феврале текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Ситуация на рынке сырья остается неопределенной. Это усугубляется большим дисконтом российской нефти к рыночным котировкам. При этом, даже в случае некоторого улучшения сырьевой конъюнктуры, временной лаг воздействия на объем российского экспорта будет сохранять его на текущих относительно низких уровнях. Поэтому рубль останется под давлением сырьевого фактора. Правда, эту ситуацию сглаживает завершение сезонного всплеска спроса на импорт, который приходится на конец года. В случае реализации в феврале пессимистичного сценария пара USD/RUB может вернуться в район девятимесячных вершин около уровня 73 руб./$1. Более вероятно нахождение котировок в диапазоне 70-72 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии.

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